Giorgetti: nella manovra 2024 sacrifici per tutti e tasse sui ricavi. Piazza Affari in calo

Giorgetti ha poi spiegato che gli Stati membri con alti livelli di debito pubblico , come l’Italia, dovranno adottare misure di riduzione del deficit , ma queste restrizioni di bilancio potrebbero limitare gli investimenti in settori strategici come l' innovazione tecnologica e la transizione ecologica . Le principali economie globali stanno affrontando queste sfide con massicci investimenti pubblici , creando un divario tra l’ Unione Europea e altre potenze economiche. Nonostante le difficoltà, Giorgetti ha concluso affermando che le nuove regole europee rappresentano, comunque, un miglioramento rispetto al precedente Patto di stabilità e crescita (Psc) , grazie a una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio e a una migliore integrazione tra le politiche economiche dei vari Paesi europei.

"La situazione di mercato di alti tassi di interesse ha permesso a Mps di uscire brillantemente dai suoi problemi e il successo della vendita della quota lo dimostra", ha aggiunto il ministro, spiegando che "l'idea è ancora quella di creare un progetto industriale a medio termine" e la banca "può e deve svolgere un ruolo nel dare forma a ciò che diventerà il settore bancario italiano in futuro". Oltre a Mps, il governo dovrebbe procedere anche con la vendita di un’ulteriore tranche di Poste Italiane, seguendo quanto deciso a metà settembre, pur mantenendo almeno il 35% del capitale, operazione che potrebbe portare nelle casse dello Stato circa 2,5 miliardi di euro. Tra le ipotesi di date per la cessione erano emerse quelle di lunedì 14 o lunedì 21 ottobre anche se Giorgetti oggi non si è espresso su questo. Il ministro, infatti, ha detto che per la prossima manovra "ci sarà una chiamata di contribuzione per tutti, non semplicemente per le banche", suggerendo quindi il progetto di un prelievo inaspettato su una larga platea di imprese. Tra i settori interessati ci sarà anche la difesa, oltre "agli altri che beneficiano del contesto di mercato", annuncia il ministro, facendo riferimento ai conflitti in corso, in particolare in Medio Oriente e in Ucraina.

Poi la chiamata alle armi: "Taglieremo le spese, ma ci sarà anche un concorso delle entrate e non ci sarà più la narrativa come in passato sugli extra profitti bancari dal momento che in quel momento le banche facevano più profitti", in quanto "non si tratta di tassare gli extra-profitti, ma di tassare i giusti profitti". "Nel percorso esigente di rientro del deficit è evidente che ci apprestiamo ad approvare una manovra che richiederà sacrifici da tutti" e che "sarà uno sforzo che l’intero paese deve sostenere, individui, ma anche società piccole, medie e grandi e la Pubblica amministrazione", conclude Giorgetti: "Facciamo tutti parte di un Paese che deve mettere a posto conti. La chiamata alla contribuzione è per tutti".

Il ministro parlando delle sfide legate al nuovo contesto economico europeo, ha sottolineato come le regole introdotte dagli accordi tra i 27 Paesi membri dell’Unione Europea siano complesse non solo dal punto di vista tecnico, ma anche comunicativo. Il ministro ha altresì evidenziato che le nuove normative non risolvono completamente la questione della politica fiscale a livello europeo e della zona euro.