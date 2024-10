Rendite catastali, Roma e Milano fino a oltre 30% in più. I possibili effetti con il passaggio di due classi catastali

L’operazione verità del Tesoro sulle case fantasma e sulle ristrutturazioni con il 110% deve ancora prendere corpo, e quantificarne gli effetti non sarà cosa semplice. Tuttavia, nell’ipotesi di un innalzamento di classe catastale, il rischio potrebbe essere anche di rincari a due cifre dei valori sui quali si calcolano le imposte.

L’Imu, nei casi in cui è dovuta - ovvero sulle seconde case e sulle prime esclusivamente di lusso - cresce in modo proporzionale alla rendita catastale. E, secondo simulazioni effettuate su www.gazzettaufficiale.it/catasto/caricaRicerca, la rendita schizza fino a oltre il 30% nell’ipotesi di case di categoria popolare in zone semicentrali di Roma e Milano che passino di due classi catastali a seguito dei lavori. Diverrebbero più salate anche le imposte di registro e l’Iva sulle compravendite.

L’azione del governo mira ad applicare due misure già esistenti, ma finora poco attuate. La prima è il censimento delle cosiddette "case fantasma", finora sconosciute al fisco, grazie anche a foto aeree. Per farlo, il Piano integrato di attività e organizzazione dell’Agenzia delle Entrate 2024-2026 già prevede di portare dal 45% al 70% la «percentuale di territorio nazionale oggetto di indagine su base cartografica», cui non sfuggono gli immobili abusivi. La seconda misura è l’obbligo di presentare l’aggiornamento del catasto dei fabbricati (con il cosiddetto modello Docfa) entro 30 giorni dalla fine di lavori - beneficiari o meno di bonus - che varino lo stato dell’immobile. Questo adempimento è previsto già dal 1994 e la manovra dello scorso anno lo ha esplicitato per il superbonus, incaricando l’Agenzia delle Entrate di fare controlli incrociati sulle banche dati. "Andremo a verificare", ha promesso martedì il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e se qualcuno non è in regola "ci saranno benefici a favore dei Comuni", che incasseranno più Imu.