Leo: penso a un ritorno del bonus edilizio per la prima casa al 50%

«Potremmo ritornare a una detrazione sul 50 per cento per la prima casa. Dobbiamo agevolare coloro che vogliono usufruire del cosiddetto bonus edilizio per la prima casa».

Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, intervenendo all’evento economico di Fdi a Milano, ipotizzando dunque una novità per chi intende ristrutturare la prima casa.

Come è noto nel 2025 il bonus ristrutturazione subirà una modifica significativa con la riduzione dell’aliquota di detrazione dal 50% al 36%. «Senza prendere impegni e compatibilmente con le risorse - ha sottolineato - penso che si potrebbe tornare al 50% per la prima casa».