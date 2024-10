Mercati nel segno della Bce. Lente di S&P e Fitch sull'Italia

Bce sotto la lente dei mercati la prossima settimana. Da cerchiare in rosso è la riunione di giovedì, il cui esito è abbastanza scontato considerato che tutti sembrano allineati su un taglio da 25 punti base. E un intervento sul costo del denaro di pari entità «è prezzato quasi pienamente anche a dicembre, anche se sono i tagli del 2025 che catturano maggiormente l’attenzione», evidenziano gli analisti di Mps nei Market Movers. Da monitorare venerdì, a chiusura mercati, le agenzie di rating S&P e Fitch che si pronunceranno sull'Italia e dalle quali non sono attesi cambiamenti ai livelli di rating. Sempre sul finire di settimana (giovedì e venerdì) il consiglio europeo. Il calendario dei dati macro è piuttosto leggero.

Lunedì i mercati negli Stati Uniti e in Giappone sono chiusi per festività. Martedì l’attenzione è rivolta alla produzione industriale di agosto nell’Eurozona, che dovrebbe registrare una crescita dopo la flessione a luglio. Lo stesso giorno è in agenda lo Zew che dovrebbe evidenziare un recupero delle aspettative a 6 mesi sull'economia tedesca. In calendario poi, l'inflazione nel Regno Unito (mercoledì) e in Giappone (venerdì), importanti per le prossime decisioni delle banche centrale. Mentre in Cina, attesa da un piano di stimoli , da monitorare c'è il dato sul pil del terzo trimestre, le vendite al dettaglio e la produzione industriale di venerdì per avere un quadro più completo sullo stato di salute dell’economia.