Dal cuneo alla spending, il menù della manovra: aiuti a redditi medio bassi e famiglie

In vista della manovra si confermano gli interventi in favore dei redditi medio bassi e delle famiglie con figli. E’ quanto si apprende da ambienti del Mef. Le entrate - viene spiegato - arriveranno soprattutto da tagli e razionalizzazione delle spese e si conferma che non ci sarà aumento di tasse per le persone e le aziende. Dalla conferma del taglio del cuneo fiscale e dell’accorpamento delle aliquote Irpef al pacchetto natalità. Spending review nei ministeri ma anche un contributo da parte delle banche.

Ecco i punti chiave della manovra che dovrebbe pesare tra i 23 e i 25 miliardi dei quali 9 in deficit.

CUNEO FISCALE E SCAGLIONI IRPEF

- Conferma del taglio del cuneo per che dovrebbe diventare strutturale così come l’Irpef a tre aliquote. Sono i due punti ferma della manovra da circa 25 miliardi il cui schema approderà domani in Consiglio dei ministri. Secondo alcune anticipazioni per quanto riguarda il taglio del cuneo l’azione potrebbe essere doppia. Dal prossimo anno il taglio potrebbe rimanere contributivo per i redditi fino a 20mila euro, per poi trasformarsi in fiscale, con un aumento delle detrazioni per il lavoro dipendente fino a 35mila euro. A quel punto partirebbe un decalage, piuttosto rapido, fino a 40mila euro. Questo eviterebbe uno scalone. Se i fondi in arrivo dal concordato preventivo e dal ravvedimento collegato saranno sufficienti il governo potrebbe poi ridurre l’aliquota Irpef intermedia, che va fino a 50mila euro di reddito, da 35 a 33 punti