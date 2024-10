Fmi rivede al ribasso la crescita dell’Italia: Pil in calo e debito in aumento

Nel suo rapporto, il FMI sottolinea la debolezza persistente del settore manifatturiero come uno dei principali fattori che frenano la crescita di Paesi come l’Italia e la Germania. Tuttavia, il Fondo prevede che l’Italia possa trovare un sostegno nella domanda interna , favorita dagli investimenti previsti nel Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Questo potrebbe fornire un impulso all’economia, nonostante la situazione complessiva rimanga fragile.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per l’Italia, con un PIL previsto in aumento dello 0,7% nel 2024 e dello 0,8% nel 2025 . Questa revisione implica un leggero taglio dello 0,1% rispetto alle stime di luglio per l’anno successivo. La situazione risulta particolarmente critica per la Germania , per la quale il Fondo prevede una crescita zero per il 2024 (-0,2 punti percentuali rispetto a luglio) e un aumento limitato allo 0,8% nel 2025 .

Debito pubblico e deficit: prospettive a lungo termine

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il debito pubblico italiano è destinato a salire al 136,9% del PIL nel 2024, rispetto al 134,6% stimato per quest’anno. Per il 2025, l’istituzione internazionale prevede un ulteriore aumento fino al 138,7%, con un trend che dovrebbe portare il rapporto debito/PIL al 142,3% entro il 2029. Parallelamente, il deficit dovrebbe diminuire gradualmente dal 4,0% nel 2024 al 3,8% nel 2025, per poi stabilizzarsi al 3,1% entro il 2029.

Tasso di disoccupazione: un miglioramento parziale per l’Italia

Il tasso di disoccupazione in Italia è atteso in diminuzione dal 7,7% nel 2023 al 7,0% nel 2024, prima di risalire lievemente al 7,2% nel 2025. Questi numeri restano al di sopra della media dell’area euro, che si prevede si attesti al 6,0% per quest’anno e al 5,8% nel 2024. Guardando agli altri Paesi europei, la Francia presenta una disoccupazione stabile intorno al 7,4% nel 2024 e al 7,2% nel 2025, mentre le situazioni più critiche restano in Spagna e Grecia, con tassi a doppia cifra: 11,6% e 10,5% rispettivamente per quest’anno, e 11,2% e 10,1% nel 2025.