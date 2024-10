Ecobonus al 50% sulla prima casa, tagli al sismabonus: addio al bonus verde, resta il bonus mobili ed elettrodomestici

Cambiano i bonus casa, con alcune conferme, alcuni tagli e qualche addio. Il testo della manovra ridisegna e sfoltisce il quadro delle agevolazioni fiscali, dal superbonus in giù, sollevando critiche da parte dei proprietari riuniti nella Confedilizia. L’associazione teme un maggiore ricorso al lavoro in nero e una nuova ondata di degrado del patrimonio edilizio. Inoltre, si oppone all'idea di qualsiasi obbligo di intervento a spese dei proprietari, soprattutto in vista dell’applicazione della direttiva case green. Ecobonus: nuove aliquote dal 2025 La legge di bilancio ridefinisce l’Ecobonus, un’agevolazione fiscale attraverso detrazioni Irpef o Ires. Attualmente la detrazione varia dal 50% al 65%, e può arrivare fino all’85% per alcuni interventi condominiali. Tuttavia, dal 2025 scenderà al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili. Le aliquote diminuiranno ulteriormente nel 2026 e 2027, rispettivamente al 36% e al 30%. Questo schema si applicherà a tutte le tipologie di interventi, inclusi quelli sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Bonus ristrutturazioni: aliquote e tetti di spesa Il bonus ristrutturazioni rimarrà al 50%, ma solo per le abitazioni principali, con un tetto di spesa di 96.000 euro. Per gli altri immobili, lo sconto fiscale scenderà al 36% a partire dal primo gennaio 2025, con un tetto di spesa ridotto a 48.000 euro. Anche in questo caso, le aliquote diminuiranno ulteriormente nel 2026 e 2027, seguendo lo schema dell’Ecobonus. Sismabonus: ridimensionamento delle agevolazioni Per il sismabonus è previsto un ridimensionamento significativo. Attualmente la detrazione può arrivare fino all’85% per lavori riguardanti misure antisismiche su abitazioni e immobili destinati ad attività produttive. Dal 2025, scenderà al 50% per la prima casa e al 36% per le altre proprietà, con ulteriori riduzioni nel 2026 e 2027. Bonus mobili ed elettrodomestici: confermato per un anno Il bonus mobili ed elettrodomestici è stato confermato, ma solo per il 2025. Lo sconto sarà del 50% con un tetto di spesa fissato a 5.000 euro.