La manovra accende il dibattito tra maggioranza e opposizione. Conte (M5S): "Sulle pensioni il governo elemosina". Ronzulli (FI): "Con riduzione cuneo 1200 euro al ceto medio"

«Cari pensionati, tenetevi forte: per quanti di voi prendono la minima, con la legge di Bilancio di Meloni arriva una svolta da 3 euro al mese in più sul conto. In pratica, 10 centesimi al giorno». Lo scrive il leader del M5s, Giuseppe Conte.

«Proprio così. Ricordate quando i vertici di questo governo promettevano pensioni minime a 1.000 euro al mese? Mentre il caro vita costringe lavoratori e pensionati a rinunciare persino alle cure, il governo fa l’elemosina. Senza pudore», sottolinea.

Ronzulli (Forza Italia) sul cuneo: "1200 euro in più all'anno nelle tasche dei lavoratori"

«Quello che sta facendo questo governo è operare come un padre di famiglia, come un manager d’azienda, dove l’azienda si chiama Italia. La coperta è corta e bisogna imparare a gestirla. Grazie all’intervento sul cuneo fiscale, abbiamo portato 1200 euro in più all’anno nelle tasche dei lavoratori. Non sono noccioline, si tratta di una mensilità in più l’anno per il ceto medio. La sinistra che critica questa misura evidentemente ha perso contatto con la realtà. Poi sappiamo tutti che ci sono problemi che derivano, ad esempio, dall’aumento dei mutui a tasso variabile. Questo governo non si è mai nascosto dietro un filo d’erba nel dire che la Bce ha avuto poco coraggio». Così a Restart, su Rai 3, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.