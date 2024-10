Manovra e polemiche, testo al vaglio dei sindacati. Lunedì pomeriggio incontro a Palazzo Chigi. Landini da Lamezia: “Non siamo soddisfatti”

I sindacati sono stati convocati lunedì 4 novembre alle 15.30 a Palazzo Chigi per un incontro sulla Manovra. Sul tavolo della discussione il testo della legge di bilancio, che nei prossimi giorni inizierà il suo iter alla Camera. L'aria che tira non è delle migliori, stando a quanto riferisce Maurizio Landini, che è intervenuto oggi a Lamezia, a margine dell’assemblea regionale della Cgil Calabria: «Ci sono molte cose che non ci piacciono. Mercoledì abbiamo una conferenza stampa con la Uil: lì diremo con precisione tutto ciò che non ci piace, quali sono le nostre proposte e le iniziative che mettiamo in campo, Non anticipo qui quello che dirò mercoledì: accontentatevi del fatto che il nostro, come è noto, non è un giudizio positivo».

«Pensiamo che ci siano dei cambiamenti da fare e pensiamo», ha concluso il leader della Cgil, «che sia anche il momento di mobilitarci per ottenere questi cambiamenti».