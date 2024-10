Daniela Cavallo, la 49enne di origini calabresi che guida il sindacato Volkswagen: "Nessun sito è al sicuro"

Volkswagen chiuderà almeno tre fabbriche in Germania. A dare l’allarme sulle concrete misure di risanamento di cui era già trapelato nei mesi scorsi è stato il consiglio di fabbrica, che teme a questo punto la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. In programma anche il taglio del 10% del salario per tutti i dipendenti e risparmi complessivi per circa 4 miliardi.

I lavoratori sono scesi in piazza in una manifestazione spontanea, e il sindacato Ig Metall ha minacciato conseguenze, definendo il progetto dei vertici del gruppo «inaccettabile», «una ferita al cuore di Volkswagen». Anche il cancelliere Olaf Scholz ha fatto ribadire al suo portavoce che «eventuali errori del management non dovranno ricadere sui dipendenti e bisogna mantenere i posti di lavoro».

Il dramma della chiusura degli impianti contribuisce alla forte tensione politica in Germania, dove il governo del cosiddetto semaforo (Spd, Verdi e Liberali) rischia di saltare proprio sui nodi economici, anche alla luce delle stime d’autunno che vedono la locomotiva d’Europa al secondo anno di seguito in recessione. Ma il contesto è a che più ampio, vista la forte crisi che investe il settore auto in tutta Europa, e le notizie di Vw hanno fatto rumore anche in Italia, dove il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha messo in guardia: «Non si può aspettare la fine del 2026, come previsto dal regolamento sui veicoli leggeri, per esaminare quello che è accaduto ed eventualmente modificare la rotta. Non si può aspettare la fine del 2027, come previsto dal regolamento sui veicoli pesanti, per vedere quello che accade e poi eventualmente modificare la rotta. Non ci sarà più l’industria dell’auto nel 2027».