Ita-Lufthansa, bloccate le nozze attese da un anno e mezzo

Risorta dalle ceneri di Alitalia, promossa dall’Ue come in completa «discontinuità economica» dalla vecchia compagnia di bandiera, ceduta infine a Lufthansa. Eppure, in un eterno ritorno, sempre al centro delle dispute. Dopo due anni di travagliati negoziati per trovare il partner giusto e quasi otto mesi sulle montagne russe per ottenere l’agognato sì dell’Ue, all’ultimo miglio le nozze tra Ita e il colosso dei cieli tedesco sono tornate a complicarsi. Ecco la cronistoria della newco.

LA RINASCITA

Era il 10 ottobre 2020 quando, allo scadere dell’amministrazione straordinaria di Alitalia, l’allora governo Conte bis firmò il decreto con la nascita di Ita Airways, dandole in dote 20 milioni di euro. Il 12 novembre 2020, la compagnia ha acceso i motori con il primo cda: l’operazione, intrecciata ai prestiti ponte concessi nel 2017 e nel 2019 ad Alitalia (in tutto 1,3 miliardi) e considerati illegali dall’Ue, ha richiesto il benestare di Bruxelles.