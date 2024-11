Bonus Natale 2024: esteso il contributo di 100 euro per lavoratori dipendenti e famiglie monogenitoriali

In base a questa nuova misura, non sarà più necessario avere il coniuge a carico per ottenere il Bonus Natale . Sarà sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico per accedere a questo sostegno, il quale verrà accreditato durante le festività natalizie, in concomitanza con la tredicesima mensilità, aiutando così le famiglie a coprire le spese stagionali.

Il governo introduce importanti novità per i lavoratori: è previsto l’ampliamento della platea dei beneficiari del Bonus Natale 2024 . Il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo ha dichiarato che il contributo economico, del valore di 100 euro, sarà disponibile per una fascia molto più ampia di contribuenti, passando da poco più di un milione di beneficiari a oltre quattro milioni e mezzo.

«Questa misura rappresenta una spinta per i consumi natalizi e un supporto ai contribuenti in un periodo dell’anno in cui le spese familiari tendono ad aumentare», ha spiegato il viceministro Leo. La decisione del governo mira ad agevolare economicamente un numero maggiore di famiglie italiane, in un momento in cui il costo della vita è particolarmente gravoso.

Emendamento in Senato per un ulteriore ampliamento del bonus

La discussione è attualmente in corso in Commissione al Senato, dove potrebbe essere presentato un emendamento per estendere ulteriormente la platea dei beneficiari, rendendo il Bonus Natale un sostegno più inclusivo e raggiungendo anche categorie di lavoratori che inizialmente non erano previsti dal decreto. Questa iniziativa si colloca tra le azioni governative mirate a sostenere i lavoratori e le loro famiglie, in linea con altri interventi come la riduzione dell’Irpef e del cuneo fiscale.