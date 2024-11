Il costo dei dolci di Natalie 2024: ecco l'analisi Codacons per pandoro, panettone e torrone al cioccolato

«Per pandori e panettoni industriali classici , il prezzo medio nelle principali catene commerciali varia tra i 5 e i 7 euro , che sale fino a 14 euro per i prodotti di alta gamma; per quelli a marchio del supermercato i listini oscillano tra i 3,50 e i 5 euro . Sensibilmente più costosi i panettoni artigianali , i cui prezzi medi vanno da 30 a 35 euro , ma arrivano anche a 60 euro se firmati da chef famosi.

Gli amanti del pandoro e del panettone possono tirare un sospiro di sollievo: quest’anno acquistare uno dei due dolci simbolo del Natale non sarà un salasso, a patto che non si scelga un prodotto artigianale realizzato da qualche chef famoso.

spiega l’associazione - Rispetto allo scorso anno i listini di pandori e panettoni industriali risultano in leggera crescita di circa il 4%, ma occorre considerare che nel precedente biennio i rincari, anche per effetto del caro-energia, erano stati particolarmente consistenti. Il mercato italiano di panettoni e pandori vale circa 700 milioni di euro annui, per quasi 100.000 tonnellate di dolci natalizi prodotti dai grandi soggetti industriali» - ricorda il Codacons.

I rincari del cioccolato e il caso del torrone

Il discorso cambia se si analizzano i prezzi dei dolci natalizi al cioccolato:

«Se per pandori e panettoni nella loro variante al cioccolato (glassati, con creme al cacao, ecc.) gli aumenti sono in media il 12,5%, il primato dei rincari spetta quest’anno ai classici torroni al cioccolato, con i listini delle principali marche che risultano in crescita del 30% rispetto allo scorso anno, con punte in alcune catene commerciali del +53%. Alla base di tali sensibili incrementi di prezzo, c'è la crisi internazionale del cacao.