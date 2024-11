La Sicilia vara il Reddito di povertà. Le regole della Regione

La misura politicamente più influente della quarta manovra di bilancio del 2024 approvata all’Ars ai primi di novembre sta arrivando alla sua fase operativa. Sul tavolo ci sono i 30 milioni affidati all’Irfis dal presidente Schifani . L’Istituto di credito guidato da Iolanda Riolo è pronto a gestire già da fine anno la piattaforma informatica alla quale verranno inoltrate le domande. E intanto all’assessorato alla Famiglia, guidato da Nuccia Albano, stanno preparando il bando con i requisiti per accedere ai contributi. «Stiamo facendo il massimo, assieme all’Irfis, per accelerare la procedura», ha confermato ieri l’assessore.

Il bando dovrebbe essere pubblicato nei giorni di Natale , in modo da riuscire a erogare i primi contributi già nei primi mesi dell’anno prossimo. E la strategia che sta maturando alla Regione è quella di fare in modo che il reddito di povertà vada al maggior numero di famiglie possibile , abbassando la soglia massima prevista nella Finanziaria quater approvata un paio di settimane fa.

La legge approvata indica due parametri generali. Il primo è avere un reddito familiare che non supera i 5 mila euro all’anno, certificati col modello Isee. Il secondo è dare la disponibilità a essere impiegati in lavori di pubblica utilità. All’interno di questi paletti l’assessorato alla Famiglia sta prevedendo i requisiti specifici per assegnare le somme. All’inizio verranno scritti nel decreto attuativo, che si prevede venga approvato entro Natale. Poi verranno trascritti, senza modifiche, nel bando che dà il via alla corsa al contributo.

Le prime riunioni fra i tecnici dell’assessorato alla Famiglia e quelli dell’Irfis hanno permesso di escludere che si tratterà di un click day: non ci sarà quindi la corsa a inoltrare per primi la domanda per il reddito di povertà. Ci sarà invece una graduatoria che tiene conto dei diversi livelli di povertà. Il dettaglio deve ancora essere pianificato ma una idea di massima c’è già. L’orientamento è quello di interpretare la legge in modo largo.