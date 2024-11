Via libera finale dell'Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa

Nel luglio 2024, la Commissione ha approvato l’acquisizione del controllo congiunto di ITA da parte di Lufthansa e del MEF , subordinatamente al pieno rispetto di un pacchetto di misure correttive presentato da Lufthansa e dal MEF composto da Impegni per le rotte a corto raggio , a lungo raggio e per Linate .

La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell’Ue , EasyJet , IAG e Air France-KLM come idonei aventi diritto a rimedi ai sensi degli impegni assunti da Lufthansa e dal MEF al fine di acquisire il controllo congiunto su ITA . L’approvazione di idonei aventi diritto a rimedi - spiega la Commissione in una nota - è una condizione affinchè Lufthansa e il MEF possano implementare la transazione.

Per gli impegni per le rotte a lungo raggio Lufthansa e il MEF dovevano stipulare accordi con i rivali per migliorare la loro competitività sulle rotte a lungo raggio di interesse tra Italia e Nord America , ad esempio tramite accordi di interlining o scambi di slot . Ciò avrebbe portato a maggiori frequenze di voli non-stop e/o a migliori collegamenti per voli con uno scalo su ciascuna delle rotte.

Nel dettaglio, per gli impegni a corto raggio Lufthansa e il MEF dovevano mettere a disposizione di una o due compagnie aeree rivali le risorse necessarie per consentire loro di avviare voli non-stop tra Roma o Milano e determinati aeroporti dell’Europa centrale . Dovevano inoltre garantire che una di queste compagnie aeree rivali avesse accesso alla rete nazionale di ITA per offrire collegamenti indiretti tra determinati aeroporti dell’Europa centrale e determinate città italiane diverse da Roma e Milano .

Impegni per l’aeroporto di Milano Linate: Lufthansa e MEF hanno dovuto anche trasferire gli slot di decollo e atterraggio all’aeroporto di Linate al/ai soggetto/i che apportano i rimedi per le rotte a corto raggio per affrontare i problemi di concorrenza nell’aeroporto. In base agli impegni, Lufthansa e MEF possono implementare la transazione solo dopo l’approvazione da parte della Commissione di soggetti idonei che apportano i rimedi per ciascuno degli impegni a corto raggio, a lungo raggio e per Milano Linate. (AGI)

Lufthansa e MEF hanno notificato alla Commissione la loro scelta di EasyJet come soggetto che apporta i rimedi per le rotte a corto raggio e per il trasferimento degli slot di decollo e atterraggio all’aeroporto di Milano Linate; e IAG e AFKL come soggetti che apportano i rimedi per le rotte a lungo raggio.

Lufthansa e MEF hanno inoltre sottoposto all’approvazione della Commissione le relative proposte di accordi con i soggetti che apportano i rimedi. Oggi, la Commissione ha concluso che EasyJet, IAG e AFKL sono idonei soggetti passivi.

In particolare, la Commissione ha riscontrato che soddisfano i criteri pertinenti di indipendenza da Lufthansa, MEF e ITA; risorse finanziarie, comprovata competenza e incentivi per agire come forze competitive valide e attive in concorrenza con Lufthansa e ITA; e assenza di preoccupazioni o rischi di concorrenza a prima vista nel ritardare l’attuazione degli impegni.

Inoltre, la Commissione ha concluso che gli accordi di rimedio stipulati da Lufthansa e MEF con gli idonei soggetti passivi per implementare il pacchetto di rimedi sono coerenti con gli impegni. A seguito dell’approvazione odierna, Lufthansa e MEF possono attuare la transazione, scrive la Commissione.