Bitcoin, la regina delle criptovalute sfonda il tetto record dei 100mila dollari

Il mondo delle criptovalute è stato scosso dai fallimenti di aziende di alto profilo e dalla caduta di alcuni imprenditori famosi. Changpeng Zhao, che era a capo di Binance, la più grande piattaforma di criptovaluta, è stato condannato negli Stati Uniti a quattro mesi di carcere per aver violato le leggi antiriciclaggio. «Non desidero essere di nuovo amministratore delegato. Ma certamente non mi dispiacerebbe la grazia», ha scritto Zhao questa settimana in un messaggio su X chiedendo clemenza a Donald Trump quando entrerà in carica a gennaio.

VERSO LA RISPETTABILITA'

Oggi gli investitori in Bitcoin hanno celebrato la decisione di Trump di mettere un sostenitore delle criptovalute a capo della Securities and Exchange Commission, l’ente regolatore statunitense, rafforzando il loro ottimismo verso una maggiore benevolenza da parte della futura amministrazione verso questo settore. Sebbene gran parte dell’entusiasmo attorno al Bitcoin sia di natura speculativa, la valuta ha guadagnato una certa rispettabilità negli ultimi anni. I regolatori finanziari statunitensi hanno approvato i fondi negoziati in bitcoin a gennaio, consentendo a un pubblico più ampio di investire in questa moneta virtuale senza doverla acquistare direttamente. Nel settembre 2021, El Salvador è diventato il primo paese ad accettare il bitcoin come moneta avente corso legale, sebbene la valuta non abbia conquistato la sua popolazione. Secondo uno studio dell’Università Centroamericana, nel 2023 l’88% dei salvadoregni non l’aveva mai usato.

NUMERO LIMITATO

Bitcoin si basa sulla tecnologia blockchain, un database decentralizzato che consente di archiviare e scambiare informazioni in modo sicuro, segreto e immodificabile. Ogni transazione viene registrata in tempo reale in un registro inalterabile. I Bitcoin vengono creati (o «estratti") come «ricompensa» quando computer potenti e ad alto consumo energetico risolvono problemi complessi. I cosiddetti «minatori» convalidano le transazioni per creare bitcoin. Per evitare una crescita incontrollabile, Satoshi Nakamoto ha limitato il numero globale di monete a 21 milioni, livello che dovrebbe essere raggiunto entro il 2140. Ogni quattro anni, la ricompensa per i «minatori» viene dimezzata, rallentando il ritmo di introduzione di nuovi bitcoin sul mercato e aumentandone il valore rendendoli più scarsi.