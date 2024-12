Stellantis, licenziamento per 97 lavoratori Trasnova. Schlein a Pomigliano: "Si blocchi la procedura. Elkann risponda in Parlamento"

«Questi lavoratori giustamente non chiedono gli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione. Chiedono di poter continuare a fare il lavoro che amano e per cui hanno delle competenze che non possiamo perdere in questo Paese su un settore fondamentale come quello dell’auto » «Questi lavoratori sono quelli che tengono in piedi il nostro Paese - aggiunge - non si possono lasciare 400 famiglie per strada. Bisogna dare una prospettiva».

«Piena solidarietà ai lavoratori che stamattina hanno ricevuto una lettera di licenziamento . Non si possono lasciare delle persone per strada». Così la segretaria del Pd Elly Schlein , arrivando allo s tabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, dove da diversi giorni sono in presidio gli operai della Trasnova , che questa mattina hanno ricevuto la lettera di licenziamento dall’azienda. «Dobbiamo bloccare la procedura - aggiunge - e puntare alla riconferma della commessa».

"Elkann dia risposte su piano industriale"

«Stellantis si assuma le sue responsabilità davanti al Paese ed Elkann dia le risposte che servono su un piano industriale che garantisca l’indotto e l’occupazione». «Vogliamo serietà e chiarezza per queste famiglie - prosegue - e per questi lavoratori. Glielo dobbiamo, per il contributo che loro hanno sempre portato non solo per far crescere questa azienda, ma per far crescere il Paese».

"Meloni convochi tavolo a palazzo Chigi"

«Abbiamo chiesto, come i sindacati, che il tavolo si tenga a palazzo Chigi perchè il tavolo al Mimit non ha dimostrato alcuna utilità e chiediamo che Giorgia Meloni convochi lei il tavolo a palazzo Chigi, perchè non è una questione che si può trattare in maniera settoriale».

Cori a sostegno di Landini

Un coro a sostegno del segretario generale della Cgil, applausi e lo slogan «siamo tutti Landini» ripetuto ad alta voce. E’ quanto accaduto stamattina all’esterno dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, durante la visita della segretaria del Pd ai lavoratori di Trasnova, che questa mattina hanno ricevuto una lettera di licenziamento. «Se al tavolo a Roma parleranno di cassa integrazione, la Fiom si alzerà e se ne andrà - dice un lavoratore con la felpa dei metalmeccanici della Cgil rivolgendosi a Schlein - perchè non è disponibile ad accettare gli ammortizzatori sociali. In questa vertenza c'è sempre e solo la Fiom, con qualche altra organizzazione che si è aggiunta a noi. Solo Fiom e Cgil. E’ inutile attaccare in varie trasmissioni Landini. Io sono Landini». Qui parte il coro «Landini, Landini» da parte degli altri lavoratori che erano intorno alla Schlein. La segretaria Dem sorride e dice: «Giustamente. Ha subito attacchi indecenti».