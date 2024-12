Lo storico Twiga di Briatore passa a Del Vecchio: nasce un gruppo da 50 milioni di fatturato per la ristorazione di lusso

Il Twiga, lo storico marchio del gruppo Majestas di Flavio Briatore, passa a Leonardo Maria del Vecchio. Lmdv Capital, tramite la Triple Sea Food, ha firmato un accordo per l’acquisizione del brand e di 4 location. Nasce così una realtà italiana leader nell’hospitality di lusso con 50 milioni di fatturato e 600 persone.

Un piano strategico per il futuro del lusso

L’acquisizione si inserisce in un piano strategico più ampio di Lmdv Capital, che mira a integrare il brand Twiga nel proprio ecosistema, rafforzando il gruppo di ristorazione Triple Sea Food, già posizionato come leader in Italia. Il closing dell’operazione, subordinato al completamento delle condizioni contrattuali, è previsto per il primo trimestre del 2025. Da questa operazione nascerà un colosso del "made in Italy" nella ristorazione di lusso con proiezione internazionale.