Tredicesima 2024 in crescita: oltre 51 miliardi di euro per dipendenti e pensionati italiani

Quest’anno, la crescita dell’occupazione e i rinnovi contrattuali hanno dato un impulso significativo alle tredicesime. Oltre 32 milioni di dipendenti e pensionati italiani riceveranno l’attesa mensilità aggiuntiva, per un totale di circa 51,3 miliardi di euro, segnando un aumento del 7,8% rispetto al 2023.

Come sarà utilizzata la tredicesima

La tredicesima rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per molte famiglie italiane. Sebbene una parte significativa venga destinata a spese fisse, conti in sospeso e risparmio, il 78% dei beneficiari prevede di utilizzarla anche per le spese delle festività natalizie. Si stima che oltre 18,7 miliardi di euro saranno impiegati per regali di Natale, vacanze e altre spese legate alle festività.

L’impatto fiscale sulle tredicesime

Non tutto, però, resta nelle tasche dei lavoratori e pensionati. Dei 59,3 miliardi di euro lordi stimati, 14,5 miliardi saranno prelevati come gettito Irpef. Questo peso fiscale riduce il potere d’acquisto, ma non toglie alla tredicesima il ruolo di strumento fondamentale per i consumi di fine anno.