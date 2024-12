Emendamenti alla manovra: nel 2025 bonus di 100 euro per l'acquisto di grandi elettrodomestici

Per il 2025 viene concesso un contributo - con una dotazione complessiva da 50 milioni di euro per il 2025 - per l’acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe B, prodotti in Europa, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Lo prevede la bozza di uno degli emendamenti del governo alla legge di bilancio.

Il contributo può essere concesso - prosegue il testo - nella misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun pezzo, elevato a 200 euro se l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dell’acquirente è inferiore a euro 25.000. Il contributo è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico.