Inps, contributi per handicap grave e grave malattia: pubblicato il bando 2024

È stato pubblicato il bando 2024 per l’erogazione di contributi destinati a soggetti con handicap grave e affetti da grave malattia , nell’ambito della Gestione Fondo IPOST . Il concorso si rivolge ai dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane S.p.A. , ai dipendenti e pensionati ex IPOST , e ai loro familiari conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.

I contributi verranno erogati fino all’esaurimento delle risorse disponibili, pari a € 400.000 per l’handicap grave e € 200.000 per la grave malattia. L’importo sarà determinato sulla base dell’ ISEE del nucleo familiare :

L’obiettivo è offrire sostegno economico ai soggetti in condizioni di particolare fragilità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 . I contributi si suddividono in:

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online tramite il sito www.inps.it, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS, a partire dalle 12:00 del 5 dicembre 2024 fino alle 23:59 del 31 dicembre 2024. Sarà necessario compilare la sezione dedicata alle prestazioni welfare e selezionare il contributo desiderato.

Per il contributo per grave malattia, il richiedente dovrà inviare il certificato medico in originale, attestante la patologia grave, entro il 31 gennaio 2025 tramite raccomandata all’INPS, Direzione centrale Credito Welfare.

Graduatorie e pubblicazione dei risultati

Le graduatorie saranno formate in base al valore ISEE crescente, con precedenza in caso di parità ai beneficiari più anziani. I risultati saranno pubblicati sul sito INPS nella sezione dedicata al bando.

Informazioni e assistenza

Per ulteriori chiarimenti, è disponibile il servizio Contact Center INPS ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164164 (a pagamento da rete mobile). È inoltre attivo l’indirizzo di posta elettronica [email protected].