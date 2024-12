Manovra: salta l'incremento delle tariffe autostradali, ok al rinnovo della convenzione Mit-Anas per 50 anni

Salta l’incremento dell’1,8% per il 2025, delle tariffe autostradali corrispondente all’indice di inflazione programmato nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029 previsto in un emendamento dei relatori alla manovra. Il governo ha dato, infatti, parere di invito al ritiro all’emendamento dei relatori in materia.

Via libera invece della commissione Bilancio della Camera a un emendamento della Lega, a prima firma del capogruppo Riccardo Molinari, che prevede che il ministero delle Infrastrutture «è autorizzato a sottoscrivere con Anas Spa una nuova convenzione unica» da approvarsi con decreto del Mit di concerto con il Mef. In occasione della sottoscrizione della convenzione la durata della concessione relativa è «adeguata al termine massimo» di 50 anni. «Con questo emendamento il ministro Salvini si appresta a privatizzare una quota di Ferrovie dello Stato», ha accusato il Pd.