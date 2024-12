Pensioni, imprese, famiglia: tutte le novità. Niente Tfr ai fondi complementari. Salta il bonus caldaie

Stop al bonus per l’acquisto di caldaie a gas. Sfuma la possibilità di un nuovo semestre per trasferire il Tfr nei fondi pensione. Arriva un miliardo in più per la Tav. La manovra esce dall’esame in commissione alla Camera con molte novità, che arricchiscono il testo varato a metà ottobre, con misure per 30 miliardi. La metà servono a rendere strutturali taglio del cuneo e Irpef a tre aliquote strutturali. Per il resto si spazia dalla stretta sulle detrazioni al bonus nuove nascite, dalla mini rivalutazione delle pensioni minime ai tagli ai ministeri, dal bonus casa al 50% solo per le prime abitazioni al contributo chiesto a banche e assicurazioni. Ecco di seguito le ultime modifiche: PENSIONI Chi è nel sistema contributivo potrà cumulare la previdenza obbligatoria e quella complementare per raggiungere un assegno pensionistico pari a tre volte il minimo, riuscendo ad anticipare la pensione a 64 anni. Nulla di fatto invece per l'apertura di un nuovo semestre di silenzio-assenso per la scelta da parte del lavoratore di spostare il trattamento di fine rapporto dall’azienda alla previdenza complementare.

FAMIGLIA Arriva il bonus per le attività extra-scolastiche dei giovani da 6 a 14 anni in nuclei con reddito Isee fino a 15mila euro: sarà il fondo 'dote famiglia', con 30 milioni per il 2025, ad erogare il contributo ad associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore. Arriva anche un Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori. Per sostenere le famiglie arriva un fondo con 10,5 milioni in 3 anni per il sostegno alle attività educative formali e non formali, ovvero sia dentro le scuole che fuori. LAVORO Le imprese che accantonano almeno l’80% degli utili dell’esercizio 2024 e ne reinvestono in azienda almeno il 30% (e non meno del 24% degli utili dell’esercizio 2023) pagheranno un’Ires ridotta di 4 punti. Gli investimenti non devono essere inferiori a 20.000 euro e le aziende dovranno assumere a tempo indeterminato l’1% di lavoratori in più. Arriva poi la proroga del fondo di garanzia per le Pmi. Previsto anche un Fondo con 3 milioni in 3 anni a sostegno delle imprese dell’indotto Ilva. Per finanziare la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese ci sarà un Fondo ad hoc con 70 milioni. Sale il fondo per le famiglie vittime di incidenti lavoro. Arriva la stretta contro l’abuso della Naspi.