Trump minaccia l'Ue: "Comprate gas e petrolio Usa o imporrò dazi"

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea tornano a salire con la dichiarazione del presidente eletto Donald Trump. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha dichiarato che l'Europa deve "compensare il proprio enorme deficit" commerciale con gli USA acquistando gas e petrolio statunitense. In caso contrario, ha minacciato l'introduzione di dazi punitivi sulle importazioni europee.

Una presa di posizione che scuote l’equilibrio delle relazioni transatlantiche, già messe a dura prova negli ultimi anni, e pone interrogativi sul futuro della cooperazione economica tra i due blocchi.

L'energia come leva geopolitica

Le richieste di Trump si inseriscono in un contesto di forte dipendenza energetica europea. L'Europa, impegnata a diversificare le sue fonti energetiche in seguito alla crisi del gas legata alla guerra in Ucraina, ha aumentato le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, ma non abbastanza per soddisfare le aspettative di Washington.