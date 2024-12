Assunzioni in Sicilia, ecco il bando per i contributi alle imprese: in ballo cento milioni

Trentamila euro, in due anni, per ogni nuovo assunto in Sicilia. Aiuti che possono arrivare fino a 40 mila euro per le donne, i cinquantenni e gli over 50. Si tratta di uno dei pilastri della Finanziaria di gennaio, destinata a favorire la crescita occupazionale e ad abbattere i costi del lavoro sostenuti dalle imprese che assumono a tempo indeterminato.

Una misura già annunciata dal presidente della Regione, Renato Schifani, ma che adesso entra nel vivo, grazie al bando pubblicato sul sito istituzionale dell’assessorato al Lavoro, retto da Nuccia Albano. Sul piatto ci sono cento milioni (50 per il 2025 e altrettanti per il 2026) di risorse regionali.

I beneficiari sono i professionisti e tutte le imprese (micro, piccole, medie e grandi), i giovani disoccupati, i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché il personale delle aziende in stato di crisi da insolvenza nel triennio 2021-23 o che si trovano in aree di crisi industriale.