L'allarme della Cgil: 118mila lavoratori coinvolti in crisi industriali. A gennaio erano 58mila

Nel 2024 sono enormemente aumentati i tavoli presso l’unità di crisi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: sono 105.974 i lavoratori coinvolti da crisi industriali per i quali sono ad oggi aperti confronti al dicastero. A gennaio erano 58.026. Questo è il dato censito nel diario della crisi di Collettiva.it nella Cgil. A questi si aggiungono 12.336 gli addetti di piccole e medie aziende che hanno perso il lavoro, vertenze che non sono neppure arrivate alle istituzioni. Complessivamente si tratta di 118.310 lavoratori e lavoratrici. I settori maggiormente coinvolti sono l’auto e la sua filiera, la chimica di base, il sistema moda, l’industria della carta, l’energia (phase out delle centrali a carbone). Inoltre, vanno considerate anche le decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori di aziende in crisi che hanno tavoli aperti a livello regionale, per i quali «non esiste una mappatura nazionale da parte delle istituzioni».

Per la Cgil, si tratta di «uno scenario sconfortante, che rischia di essere aggravato a causa delle trasformazioni in atto». «Le numerose vertenze aperte nel 2024 parlano di una incapacità totale del pubblico di indirizzare le politiche industriali in settori strategici e rilevanti per il Paese», dichiara la Cgil Nazionale. «Il sistema delle imprese non è in grado, da solo, di competere e di rispondere alle sfide delle grandi transizioni, verde e digitale, che da potenziale volano per l’economia rischiano di trasformarsi in un’ulteriore occasione di impoverimento per il nostro sistema produttivo e industriale, con la conseguente crescita della precarietà lavorativa». Anche quando le crisi si chiudono positivamente, spesso il saldo occupazionale è negativo, e «sovente l’attività industriale intrapresa da chi 'salvà l’azienda in crisi finisce per essere tecnologicamente e strategicamente più povera. Insomma, soluzioni tampone, ma tutte accomunate dalla sostanziale deindustrializzazione e perdita di qualità delle produzioni. Negli ultimi giorni alcune importanti vertenze si sono aggiunte a un quadro già drammatico».