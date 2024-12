Auto, Honda e Nissan confermano i colloqui per la fusione

Honda e Nissan sono pronte ad annunciare l’inizio dei colloqui su una fusione per aiutare i giganti giapponesi a recuperare terreno sui rivali cinesi e su Tesla sui veicoli elettrici. La loro collaborazione creerebbe la terza casa automobilistica più grande al mondo, espandendo lo sviluppo di veicoli elettrici e tecnologia di guida autonoma e venendo in soccorso della Nissan in difficoltà. Le due azienda non hanno rilasciato dettagli pubblicamente, ma è stato ampiamente riportato dai media giapponesi che avrebbero firmato un memorandum d’intesa lunedì pomeriggio.

Honda e Nissan, la seconda e la terza casa automobilistica giapponese dopo Toyota, mirano a finalizzare un accordo di fusione a giugno 2025, hanno affermato diversi organi di informazione. Anche Mitsubishi Motors, che potrebbe unirsi alla nuova holding all’inizio del prossimo anno, dovrebbe prendere parte all’annuncio. Stamattina, i presidenti di Honda, Nissan e Mitsubishi Motors hanno comunicato ai ministeri dell’industria e dei trasporti il loro piano di avviare le trattative, ha riferito l’agenzia di stampa giapponese Kyodo News. La partnership tra Honda e Nissan potrebbe includere un accordo di produzione per la costruzione di veicoli nei rispettivi stabilimenti, ha fatto ancora sapere Kyodo, citando fonti vicine al dossier.