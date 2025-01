Pensioni, arriva il primo pagamento del 2025. Cambiano i coefficienti: a parità di montante contributivo si riduce l’importo

Il coefficiente è più basso se si va in pensione prima, grazie alle misure che consentono l’uscita anticipata, con un valore di 4,536 a 60 anni e più alto se si esce dopo (perché per esempio non si sono raggiunti i 20 anni di contributi necessari per l’accesso alla vecchiaia) con un valore di 6,510 a 71 anni. Il dato è legato al numero di anni previsti di erogazione della pensione sulla base della speranza di vita .

Il primo pagamento del 2025 è previsto per il 3 gennaio mentre a febbraio sarà sabato 1 per chi ha il conto alle Poste e lunedì 3 per chi ha l’accredito in banca. È previsto un aumento legato al recupero dell’inflazione dello 0,8% per le pensioni fino a quattro volte il minimo (100% dell’aumento dei prezzi registrato dall’Istat), ovvero per quelle fino a 2.394,44 euro. Per le pensioni tra quattro e cinque volte il minimo il recupero sarà del 90% dello 0,8% (quindi dello 0,75%) mentre per quelle superiori a cinque volte il minimo si recupererà il 75% dell’aumento dei prezzi (quindi lo 0,6%).