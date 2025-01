Epifania, un milione di italiani in viaggio: la Befana regala un giro d'affari di 400 milioni

Saranno complessivamente un milione gli italiani che sceglieranno di partire in occasione dell’Epifania. Questo dato emerge da un’indagine realizzata dalla Federalberghi, con il supporto tecnico della società TECNE', condotta tra il 10 e il 15 dicembre 2024. Il campione utilizzato, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, comprendeva 4.001 casi.

Destinazioni: Italia o estero?

Nel 91% dei casi, gli italiani sceglieranno l'Italia come destinazione per la propria vacanza, mentre solo il 9% opterà per l'estero. Per coloro che decideranno di partire esclusivamente durante l'Epifania e la festività della Befana, il soggiorno medio sarà di 3,3 notti.

Leggi anche Quando iniziano i saldi invernali 2025: ecco il calendario ufficiale regione per regione

Spesa e settori coinvolti

La spesa pro capite per questa vacanza sarà di 362 euro per chi resta in Italia e di 544 euro per chi si reca all’estero. Il giro di affari specifico per la festività della Befana è stimato in circa 400 milioni di euro.