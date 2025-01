Giancarlo Giorgetti è il ministro delle Finanze dell'anno. "Ha vinto il suo impegno nel ridurre il deficit"

Un «compito ingrato» quello di Giancarlo Giorgetti, ma svolto con «impegno nel ridurre deficit e debito» e materializzatosi in una manovra di bilancio "credibile e sostenibile», piaciuta anche a Bruxelles. Il giudizio è di The Banker, la rivista di affari internazionali del Financial Times che ha incoronato il titolare di via Venti Settembre «ministro delle Finanze dell’anno». Un riconoscimento importante per l’esponente leghista dopo i complicati mesi che a fine anno hanno portato al varo da parte del Parlamento della terza legge di bilancio del governo Meloni. Il mensile della City motiva così la sua scelta: Giorgetti "ha vinto il rispetto per il suo impegno nel ridurre il crescente deficit in Italia e nel sostenere gli investimenti pubblici, con un piano a lungo termine volto a ridurre l'imponente rapporto debito-Pil». «Essere il ministro delle Finanze in Italia - sottolinea The Banker - è un compito ingrato. I problemi economici che affliggono il Paese sono tanti: una crescita lenta, la bassa produttività, l’elevata evasione fiscale e uno dei più onerosi debiti pubblici al mondo».