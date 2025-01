Il canone Rai torna a 90 euro: ecco chi può essere esente e come richiedere l'agevolazione

Il canone Rai torna a salire per il 2025, passando da 70 a 90 euro, come parte di un piano di razionalizzazione dei costi della televisione pubblica, che prevede una stretta sulle consulenze esterne. L’aumento, però, è accompagnato da un fondo di 50 milioni di euro destinato a misure di supporto per l'editoria.

Non tutti i cittadini sono tenuti a pagare il canone Rai: esistono diverse categorie che possono richiedere l’esenzione. Possono beneficiare dell’esenzione gli anziani con un reddito annuo inferiore a 8.000 euro, le persone invalide con invalidità totale, e chi non possiede un televisore. Inoltre, chi vive in abitazioni collettive può essere esonerato.

La richiesta di esenzione può essere effettuata facilmente online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, seguendo una semplice procedura, oppure compilando il modulo cartaceo e inviandolo tramite posta. È importante presentare la domanda entro il 31 gennaio per evitare il pagamento del canone nell’anno successivo.