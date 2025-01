Calza della Befana "salata" per gli italiani: +8,5% per la cioccolata

«Una calza più salata per gli italiani quella in arrivo con la tradizionale Befana, visti gli aumenti senza precedenti del cacao sui mercati internazionali e i conseguenti ricarichi sui prezzi praticati ai consumatori italiani». Lo afferma il Codacons, spiegando come «alla base dei rincari dei prodotti a base di cioccolato (+8,5% rispetto allo scorso anno) c'è la crescita costante dei listini del cacao, la materia base per produrre la cioccolata».

«Il prezzo del cacao sui mercati internazionali è infatti cresciuto del 170% nel corso del 2024 e non accenna a fermarsi», ricorda il Codacons, per il quale si tratta di «aumenti che vanno a sommarsi a quelli di altri prodotti, come latte e zucchero, richiesti per la produzione di cioccolato, dando vita al quadro attuale». «La tradizionale calza, a causa della corsa senza freni dei prezzi del cacao, diventa sempre più costosa per gli italiani», denunci quindi il presidente dell’associazione Carlo Rienzi: «Il rischio è che nei prossimi anni possa andare ancora peggio, e che quelli di cioccolata si trasformino in prodotti di lusso, che solo alcuni potranno permettersi».