Lotteria Italia: 280 biglietti vincenti, aggiunti quelli da 50 mila euro

Anche per la Lotteria Italia 2024 sono stati confermati i premi di prima categoria così suddivisi: 1° premio 5 milioni, 2° premio 2,5 milioni, 3° premio 2 milioni, 4° premio 1,5 milioni e 5° premio 1 milione di euro.

In totale il "Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita" ha stabilito di attribuire 280 premi totali aggiungendo una categoria di 50 premi da 50.000 euro.

Attesa per l'estrazione milionaria

Cresce l'attesa per il tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia che, come ogni Epifania, regalerà premi a sei zeri con il più ambito da 5 milioni di euro. L'appuntamento è con la puntata speciale della trasmissione Rai "Affari Tuoi", durante la quale saranno estratti i biglietti vincenti assegnati ai relativi montepremi. Il 'sogno' di centrare il jackpot sembra continuare a fare breccia nel cuore degli italiani. Anche quest'anno, infatti, i dati relativi alle vendite dei biglietti hanno fatto registrare un ulteriore incremento del 29%, con 8,6 milioni di tagliandi staccati a fronte dei 6,7 dello scorso anno. Sul piano regionale aumentano del 41% le vendite dei biglietti in Lombardia. Secondo quanto apprende l'agenzia specializzata Agipronews, per l'edizione 2024 il totale tocca quota 1,4 milioni di biglietti, numeri che piazzano la regione - probabilmente grazie al traino delle tante grandi vincite dello scorso anno - al primo posto in Italia per tagliandi acquistati, scalzando il Lazio, al secondo posto con 1,2 milioni di biglietti (+0,5%). Al terzo posto del podio, come lo scorso anno, la Campania con 900mila tagliandi, per un aumento del 39%. Seguono Emilia-Romagna e Piemonte, rispettivamente con 805mila e 623mila tagliandi staccati.