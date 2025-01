Andranno in asta a metà mese Bot annuali per 8 miliardi. Lo comunica il Mef ricordando che le domande andranno presentate entro il 10 gennaio.

Debito Pubblico: emissione dual tranche di un nuovo BTP a 10 anni e un nuovo BTP Green a 20 anni

Il Dipartimento del Tesoro ha affidato a un pool di banche, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, BNP Paribas, Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, NatWest Markets N.V. e UniCredit S.p.A, il mandato per l’emissione di una dual tranche. L’operazione prevede il collocamento, tramite sindacato, di un nuovo BTP decennale con scadenza 1° agosto 2035 e un BTP Green con scadenza 30 aprile 2046, per un importo massimo di 5 miliardi di euro (no grow).