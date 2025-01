Bollette più care per consumatori e imprese: l'analisi di Assium e Cgia di Mestre

Le bollette diventano sempre più care per consumatori e imprese. Mentre l’associazione degli utility manager, Assium, analizzando le offerte sul mercato libero, rileva che la migliore offerta per il gas è in salita di 216 euro, la Cgia di Mestre calcola un aumento per le imprese pari a 13,7 miliardi.

Brutte notizie per le famiglie: aumenti significativi sulle bollette del gas

Assium annuncia cattive notizie per gli utenti del gas: nonostante le rassicurazioni di Arera riguardo le scorte di gas in Italia e il calo delle quotazioni sui mercati internazionali, le tariffe sul mercato libero continuano a salire, aumentando la spesa energetica delle famiglie.

Secondo un report di Assium basato sul Portale Arera, le offerte commerciali sul mercato libero stanno registrando rialzi. Rispetto alle proposte di maggio 2024, la spesa annua per il gas è aumentata in media di 216 euro a famiglia. Ad esempio, nelle principali città italiane, la bolletta del gas è salita a una media di 1.724 euro, con variazioni da 1.643 euro a Milano a 1.860 euro a Roma.