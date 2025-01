Oltre ChatGpt, OpenAI lavora ai robot "senzienti"

Dai chatbot per computer e smartphone ai robot capaci di imitare l’uomo. Questo potrebbe essere il prossimo obiettivo di OpenAI, sviluppatore di ChatGpt. Caitlin Kalinowski, ex responsabile della divisione di realtà aumentata di Meta, e da novembre manager di OpenAI, ha condiviso in un post su X il futuro dell’azienda. La compagnia prevede di creare nuovi automi dotati di sensori che saranno alimentati da modelli di intelligenza artificiale sviluppati internamente. Per farlo, ha avviato un processo di selezione di figure dedicate: "Non vedo l’ora di iniziare questo lavoro - le parole di Kalinowski su X - ho appena raggiunto il traguardo dei due mesi in OpenAI e posso confermare che la densità di talenti, la velocità di lavoro e la concentrazione rendono questo un posto davvero meraviglioso».

Nello specifico, la compagnia cerca ingegneri e designer per realizzare robot «generici», «adattivi» e «versatili», in grado di operare con intelligenza simile a quella umana in situazioni «dinamiche» e «reali». Un campo che vede già alcuni protagonisti, come X1 e Figure (entrambe supportate da OpenAI), intente a creare macchine che si muovono e interagiscono con il mondo. A fine dicembre, un articolo del sito The Information riscontrava le criticità a cui OpenAI stava andando incontro proprio nella costruzione del suo primo robot.