Fmi rivede leggermente al ribasso la crescita dell’Italia per il 2025

La revisione delle stime italiane è sintomatica delle sfide di medio termine e delle incertezze globali legate alle politiche economiche dei nuovi governi. L’Italia non è sola: anche l’Eurozona registra una crescita moderata, con un Pil previsto all’1% nel 2025 (-0,2 punti) e all’1,4% nel 2026 (-0,1 punti).

La revisione al ribasso della crescita dell’Italia riflette le numerose sfide economiche che il Paese si trova ad affrontare. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel suo ultimo World Economic Outlook, ha previsto una crescita dello 0,7% per l'Italia nel 2025, un calo di 0,1 punti percentuali rispetto alle stime precedenti. Per il 2026, invece, si prevede un lieve rialzo al +0,9%.

La Germania, pilastro dell’economia europea, ha visto una revisione significativa al ribasso: è attesa una crescita dello 0,3% nel 2025 (-0,5 punti) e dell’1,1% nel 2026 (-0,3 punti). La performance tedesca, condizionata dalla debolezza delle esportazioni industriali , ha influenzato negativamente l’intera Eurozona. Tuttavia, una moderata ripresa dei consumi interni, sostenuta dal recupero dei redditi reali, offre segnali positivi per il futuro.

Politiche e strategie per il futuro

Il FMI sottolinea la necessità di una forte attenzione politica per bilanciare:

Inflazione e crescita reale .

. Ricostruzione degli ammortizzatori fiscali .

. Risposta alle politiche protezionistiche che potrebbero ostacolare ulteriormente gli investimenti e la competitività.

In conclusione, l’Italia si trova di fronte a una sfida complessa, ma non insormontabile. La capacità di affrontare queste dinamiche dipenderà dalla messa in atto di politiche economiche incisive e coordinate, sia a livello nazionale che europeo.

L’implementazione di riforme strutturali e investimenti mirati potrebbe non solo favorire la crescita, ma anche migliorare la resilienza dell’economia italiana nel lungo termine.