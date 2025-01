Emissione Btp Più, primo titolo retail con rimborso anticipato

Il Tesoro guarda al mercato retail con il nuovo Btp Più, un titolo innovativo che consente per la prima volta il rimborso anticipato del capitale investito. Questo meccanismo mira a incentivare i risparmiatori verso un’emissione a lungo termine di otto anni, superando i precedenti Btp Valore, la cui durata era stata allungata fino a sei anni.

Le cedole fisse vengono pagate trimestralmente con un sistema step up in due fasi: un tasso cedolare inizialmente più basso nei primi quattro anni, e poi più alto nei successivi quattro, incentivando il mantenimento fino a scadenza. La sottoscrizione è prevista dal 17 al 21 febbraio (fino alle 13), riservata ai piccoli risparmiatori tramite home banking, banche o uffici postali, con un lotto minimo di 1.000 euro. Tra i vantaggi fiscali: tassazione agevolata al 12,5%, esenzione dalle imposte di successione e esclusione dal calcolo Isee per investimenti fino a 50.000 euro.