Le scorte di gas sotto il 70% in Italia, in Europa al 61%

Le scorte di gas sono scese sotto il 70% in Italia e poco sotto il 61% in Europa dopo un periodo di freddo intenso verificatosi il 18 gennaio. Secondo i dati riportati da Gas Infrastructure Europe , con il 60,97% pari a 699,76 TWh , l’Europa dispone di stoccaggi equivalenti al 20% del consumo medio annuo di 3.495,22 TWh .

Italian Gas Index (IGI) in rialzo

Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 20 gennaio è pari a 50,16 euro/MWh, in aumento rispetto al 19 gennaio, quando si era attestato a 48,50 euro/MWh. Lo comunica il GME (Gestore dei Mercati Energetici).

L’indice, calcolato giornalmente dal GME, è uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia. Si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori per operazioni di hedging o per contratti di fornitura.

Prospettive per i prossimi mesi

Con il progressivo esaurimento delle riserve di gas, i prossimi mesi potrebbero risultare critici, specialmente in caso di condizioni meteorologiche rigide. Un eventuale aumento della domanda potrebbe portare a una nuova impennata dei prezzi, sia sui mercati europei sia a livello locale. Le attuali quotazioni in calo, però, potrebbero incentivare nuovi approvvigionamenti, consentendo di rimpinguare le scorte in vista della stagione primaverile.