Rincari in arrivo per i fumatori e per chi possiede un'auto diesel: ecco cosa cambia

Rincari in arrivo per i fumatori, ma anche per chi possiede un’auto diesel. Da oggi un pacchetto di sigarette costerà in media 20 centesimi in più, mentre prende forma l’atteso riallineamento delle accise promesso dal governo, che si tradurrà in un maggior costo di 1-2 centesimi per il gasolio. Una mossa, quest’ultima, che le opposizioni leggono come una nuova stangata per le famiglie già alle prese con il caro-bollette e l’inflazione. Ma su cui la maggioranza rassicura: nessun aumento, è solo un riallineamento.

L’intervento sulle accise dei carburanti era atteso. Il governo l’aveva anticipato, scatenando non poche polemiche, nel Piano strutturale di bilancio a settembre, fissando l’obiettivo di un «allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina». Da allora la misura è rimasta lettera morta. Se n'è tornato a parlare nelle ultime settimane, di fronte all’urgenza di trovare risorse per il contratto del trasporto pubblico. E come da copione la misura è arrivata, scritta nero su bianco nel parere della commissione Finanze del Senato al decreto legislativo sulle accise.