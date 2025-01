Basilicata: bonus idrico confermato per il 2024-2025, azzerate le bollette per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro

La Regione Basilicata rinnova il Bonus Idrico per il 2024 e 2025, offrendo un'agevolazione economica destinata alle famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 30 mila euro. Questo incentivo mira a promuovere il risparmio idrico potabile, garantendo l'azzeramento delle bollette relative al servizio idrico, fognario e depurativo, incluse le cosiddette quote fisse, entro un consumo di 20 metri cubi all’anno per componente del nucleo familiare.

Un progetto sostenuto dalle compensazioni ambientali

Il Bonus Idrico è finanziato attraverso le compensazioni ambientali per l’estrazione di idrocarburi, grazie a un accordo tra la Regione Basilicata e le compagnie petrolifere Eni e Shell. L'iniziativa, denominata “Energie rinnovabili per la sostenibilità del settore idrico lucano”, include anche la realizzazione di tre impianti fotovoltaici in Basilicata, per una potenza installata totale di 49 MWh, destinati a servire gli impianti di Acquedotto Lucano.