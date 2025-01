Donald, il nuovo imperatore

Fa un certo effetto vedere Capitol Hill tirata a lucido, i militari in alta uniforme impassibili nonostante la temperatura glaciale (massima -6 centigradi), l’aria solenne e silenziosa.

La stessa Capitol Hill dove il 6 gennaio del 2021 ho visto con i miei occhi ventimila manifestanti trumpiani assaltare il Campidoglio, travolgere gli agenti di servizio, invadere e devastare il parlamento, cacciare in malo modo chi, come chi scrive, voleva documentare quel che stava accadendo e se l’è cavata fortunosamente con molte minacce e qualche spintone. Quattro anni dopo l’uomo che aveva incitato all’assalto quella folla entra in quello stesso palazzo da Presidente scortato dagli stessi agenti che i suoi militanti avevano malmenato (quattro di loro si sono uccisi nei giorni successivi all’assalto).

Sulla Gazzetta del Sud di oggi (pagina 5) il racconto di chi ha vissuto in prima persona quel giorno di quattro anni fa e i particolari di una cerimonia di insediamento che, come voluto dal tycoon, ricorderà le incoronazioni dell'antica Roma