Euro 2020: il Colosseo sul francobollo emesso da Poste Italiane

Il Colosseo torna su un francobollo italiano: la sua sagoma, infatti, spicca sulla vignetta del francobollo emesso in Italia per l’avvio di Uefa Euro 2020. Il francobollo è valido per la posta ordinaria spedita in Europa e nel bacino del Mediterraneo e vi compare anche il logo dei campionati europei di calcio.

Uefa Euro 2020 è il primo torneo internazionale di grande rilevanza che viene disputato dopo le sofferenze inflitte alla popolazione mondiale dal Covid-19 che ha imposto lo slittamento di un anno della competizione.

Nel giorno di Turchia-Italia in programma questa sera all’Olimpico, Poste Italiane ha reso noto che il ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato a Uefa Euro2020 Italia, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,15. Tiratura di 500mila esemplari e foglio da 45, il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura dell’Uefa e ottimizzato dal Centro filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Nel bollettino illustrativo il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sottolinea che «ancora una volta il calcio ha vinto sulle mille difficoltà organizzative. Ha dimostrato quanto la sua straordinaria capacità di aggregazione sia stata da stimolo, se non proprio da traino, per un graduale ritorno alla normalità. L’emozione che è alla base di questo grande spettacolo ha la forza di infondere speranza e fiducia in milioni di persone».

«Mai come in questa eccezionale 16ª edizione del torneo - conclude Gravina - è stato tanto esaltato lo spirito di amicizia tra i popoli europei, che ha ispirato la sua creazione. Ma il filo conduttore che attraversa la storia di questa competizione sono anche le emozioni provocate dalle giocate di grandi campioni, le stesse che hanno caratterizzato la grande partecipazione di pubblico in occasione degli altri due Campionati Europei ospitati in Italia, nel 1968 e nel 1980».

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili negli uffici postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione. Poste Italiane Filatelia ha realizzato anche una cartella filatelica di pregio con serigrafia in oro, dedicata alla Figc, in formato A4 a tre ante, contenente 12 francobolli dedicati al mondo del calcio, tra cui troviamo il francobollo per il 75° anniversario della Federcalcio, il Campionato del Mondo 1982, il Campionato del Mondo del 1990, del 2002 e del 2008, il Campionato europeo del 1980.

