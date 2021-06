Preghiere, pensieri e messaggi per Eriksen: da CR7 a Totti passando per i compagni dell'Inter

Il mondo dei social è salito in cattedra, sia durante i momenti più concitati successivi al malore di Eriksen sia dopo, quando le informazioni arrivate sul conto del giocatore danese si facevano via via più confortanti. I grandi campioni del calcio hanno voluto mandare un messaggio speciale per il loro compagno. O per il loro avversario. Perché, in fondo, ed episodi del genere ce lo ricordano, il calcio è un gioco.

I numeri 10 non mollano mai.

Forza Christian siamo con te! ????#Eriksen pic.twitter.com/agM7bvBSDT — Francesco Totti (@Totti) June 12, 2021

Eriksen Please ???? pic.twitter.com/tMCfU19rX3

Our thoughts and prayers are with Christian ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

