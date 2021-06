Euro 2020, Mancini bandisce il turnover: “Avversaria organizzata”. Ma Toloi scalpita

«Ci sono due allenamenti ancora, però potrebbe giocare la stessa squadra vista con la Turchia. Turnover? È una cosa scritta dai giornali, abbiamo giocato solo la prima partita, la strada è ancora lunga». In un’intervista esclusiva a Raisport, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, scalda i motori in visto del secondo match di Euro2020 contro la Svizzera. Un successo significherebbe il passaggio del turno per Chiellini e compagni. «Vogliamo vincere, come loro, ma sappiamo che sarà una partita molto dura e che dipenderà molto da noi - spiega il ct dell’Italia - A livello tecnico la Turchia è forte, ma la Svizzera è molto organizzata e fisicamente forte, con giocatori di qualità. Il livello è più alto». In chiave formazione, l'unico dilemma, con Florenzi ai box, sembra il ruolo il terzino destro. Il ballottaggio è tra Toloi e Di Lorenzo: «Di Lorenzo sa attaccare ma anche Toloi, come visto con l’Atalanta, sa portare la palla dall’altra parte. Non cambierebbe molto». Nel frattempo Buffon, tornato al Parma, si prenota per il suo sesto Mondiale: «Gigi è stato uno dei più grandi portieri del mondo per tanti anni. Prima del Qatar, però, dobbiamo pensare a Svizzera e Galles, poi vedremo...». (ITALPRESS)

© Riproduzione riservata