Mancini su di giri: “Siamo un bel gruppo. Vittoria dedicata a Davide e Daniel”

"Siamo un bel gruppo, avanti così". Questo il tweet di Roberto Mancini dopo il 3-0 che la sua Italia ha rifilato alla Svizzera, staccando il pass per gli ottavi. "Dedichiamo questa vittoria a David e Daniel. Avremmo voluto partecipare anche ai funerali, ma per questione di bolla non potevamo farlo, siamo orgogliosi di potergli dedicare questa vittoria". Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Rai1, l’attaccante della Nazionale, Ciro Immobile, ha dedicato il successo ottenuto contro la Svizzera ai bambini vittime della strage di Ardea.

