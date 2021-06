Euro 2020, l'Italia vola. Mancini: “Visto? Ne ho cambiati otto ma giochiamo sempre bene”

«Mi ha fatto piacere vedere che ho cambiato 8 giocatori e la squadra ha giocato bene. I ragazzi sono stati bravi. In 10 contro 11 nel Galles si sono sempre difesi, non era facile trovare lo spazio». Lo ha detto Roberto Mancini, ct della nazionale al termine di Italia-Galles.

Chiesa concentrato e... grato al ct

«Non importa chi gioca, tutti sono importanti e oggi lo abbiamo dimostrato». Queste le dichiarazioni di Federico Chiesa dopo la vittoria dell’Italia sul Galles per 1-0. Gli azzurri si qualificano da primi del girone agli ottavi di finale: «Questo gruppo può fare la differenza, dobbiamo crederci fino in fondo e possiamo giocarcela con tutti. Merito del tecnico, possiamo sognare».

Riecco Verratti

«Sono molto felice. Periodo duro, all’inizio non sapevo nemmeno se potevo partecipare a questo Europeo. Devo ringraziare lo staff del Psg che mi ha permesso di recuperare, il tecnico che mi ha aspettato. Sono felice per me stesso e per la squadra». Lo ha detto Marco Verratti commentando a Sky la vittoria dell’Italia sul Galles. «La Nazionale è di tutti - ha detto il centrocampista, all’esordio -, oggi chi ha giocato ha dimostrato di essere un titolare. Dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare la Nazionale. Nel club è diverso, è più difficile accettarlo, qui è solo un piacere indossare questa maglia e partecipare a queste competizioni».

© Riproduzione riservata