Euro 2020, il calendario della seconda giornata. Dove vedere le partite, ecco quando gioca l'Italia. Tutti gli stadi

Dove vedere in tv o in streaming tutte le gare di Euro 2020?

Saranno trasmesse (in chiaro) su Rai 1, sul canale HD del digitale terrestre e in Ultra HD su Rai 4K, su tvsat. Le 51 gare anche Sky le trasmetterà per gli abbonati al pacchetto sport tutte in diretta, ma saranno disponibili pure in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

Euro 2020, ecco le schede tecniche delle 24 Nazionali partecipanti GRAFICHE Austria (scheda tecnica) Belgio (scheda tecnica) Croazia (scheda tecnica) Danimarca (scheda tecnica) Finlandia (scheda tecnica) Francia (scheda tecnica) Galles (scheda tecnica) Germania (scheda tecnica) Inghilterra (scheda tecnica) Italia (scheda tecnica) Macedonia del Nord (scheda tecnica) Olanda (scheda tecnica) Polonia (scheda tecnica) Portogallo (scheda tecnica) Repubblica Ceca (scheda tecnica) Russia Scozia (scheda tecnica) Slovacchia (scheda tecnica) Spagna (scheda tecnica) Svezia (scheda tecnica) Svizzera (scheda tecnica) Turchia (scheda tecnica) Ucraina (scheda tecnica) Ungheria (scheda tecnica)

Il calendario della terza giornata e gli stadi di Euro 2020

Domenica 20 giugno, ore 18

ITALIA-Galles (GIRONE A) 1-0 Stadio Olimpico di Roma

Svizzera-Turchia (GIRONE A) 3-1 Baku Olympicum Stadium

Lunedì 21 giugno, ore 18

Ucraina-Austria (GIRONE C) 0-1 Arena Natiolana

Macedonia del Nord-Olanda (GIRONE C) 0-3 Johan Cruijf Arena

Lunedì 21 giugno, ore 21

Russia-Danimarca (GIRONE B) 1-4 Parken

Finlandia-Belgio (GIRONE B) 0-2 Stadio San Pietroburgo

Martedì 22 giugno, ore 21

Croazia-Scozia (GIRONE D) 3-1 Hampden Park

Repubblica Ceca-Inghilterra (GIRONE D) 0-1 Wembley

Mercoledì 23 giugno, ore 18

Svezia-Polonia (GRUPPO E) - Stadio San Pietroburgo

Slovacchia-Spagna (GRUPPO E) - Stadio Olimpico de la Cartuja

Mercoledì 23 giugno, ore 21

Portogallo-Francia (GRUPPO F) - Stadio Ferenc Puskas

Germania-Ungheria (GRUPPO F) - Allianz Arena

I risultati della prima e della seconda giornata e gli stadi di Euro 2020

Venerdì 11 giugno, ore 21

ITALIA-Turchia 3-0 (GIRONE A) - Stadio Olimpico di Roma

Sabato 12 giugno, ore 15

Galles-Svizzera (GIRONE A) 1-1 Baku Olympicum Stadium

Ore 18

Danimarca-Finlandia (GIRONE B) 0-1 Parken

Ore 21

Belgio-Russia (GIRONE B) 3-0 Stadio San Pietroburgo

Domenica 13 giugno, ore 15

Inghilterra-Croazia (GIRONE D) 1-0 Wembley

Ore 18

Austria-Macedonia del Nord (GIRONE D) 3-1 Arena Natiolana

ore 21

Olanda-Ucraina (GIRONE C) 3-2 Johan Cruijf Arena

Lunedì 14 giugno, 0re 15

Scozia-Repubblica Ceca - (GIRONE C) 0-2 Hampden Park

Ore 18

Polonia-Slovacchia - (GIRONE E) 1-2 Stadio San Pietroburgo

Ore 21

Spagna-Svezia - (GIRONE E) 0-0 Stadio Olimpico de la Cartuja

Martedì 15 giugno, ore 18

Ungheria-Portogallo - (GIRONE F) 0-3 Stadio Ferenc Puskas

Ore 21

Francia-Germania - (GIRONE F) 0-0 Allianz Arena

Mercoledì 16 giugno, ore 15

Finlandia-Russia (GIRONE B) 0-1 Stadio San Pietroburgo

Mercoledì 16 giugno, ore 18

Turchia-Galles (GIRONE A) 0-2 Baku Olympicum Stadium

Mercoledì 16 giugno, ore 21

ITALIA-Svizzera (GIRONE A) 3-0 Stadio Olimpico di Roma

Giovedì 17 giugno, ore 15

Ucraina-Macedonia del Nord (GIRONE C) 2-1 Arena Natiolana

Giovedì 17 giugno, ore 18

Danimarca-Belgio (GRUPPO B) 1-2 Parken

Giovedì 17 giugno, ore 21

Olanda-Austria (GRUPPO C) 2-0 Johan Cruijf Arena

Venerdì 18 giugno, ore 15

Svezia-Slovacchia (GRUPPO E) 1-0 Stadio San Pietroburgo

Venerdì 18 giugno, ore 18

Croazia-Repubblica Ceca (GRUPPO D) 1-1 Hampden Park

Venerdì 18 giugno, ore 21

Inghilterra-Scozia (GRUPPO D) 0-0 Wembley

Sabato 19 giugno, ore 15

Ungheria-Francia (GRUPPO F) 1-1 Stadio Ferenc Puskas

Sabato 19 giugno, ore 18

Portogallo-Germania 2-4 Allianz Arena

Sabato 19 giugno, ore 21

Spagna-Polonia (GRUPPO E) 1-1 Stadio Olimpico de la Cartuja

SCARICA LE GRAFICHE CON LE SCHEDE TECNICHE DELLE 24 SQUADRE

© Riproduzione riservata