Belgio preoccupato: De Bruyne a rischio, Hazard quasi certamente out

Il Belgio, avversario dell’Italia nei quarti degli Europei di venerdì prossimo, è in ansia per gli infortuni di Kevin De Bruyne e Eden Hazard, due pezzi da novanta della formazione di Roberto Martinez. Il centrocampista del Manchester City è stato toccato duro da Palhinha alla caviglia sinistra e al terzo minuto della ripresa è stato sostituito da Mertens. Ora rischia un altro stop dopo le fratture orbitale e al naso rimediate in uno scontro con Rudiger che lo avevano costretto a uscire anzitempo nella finale di Chmapions contro il Chelsea.

«Ho sentito qualcosa, è sicuramente un infortunio muscolare. Non posso dire quanto sia grave, dobbiamo aspettare e vedere cosa rivelano gli esami. Ma come capitano rimarrò comunque con la squadra. Ho un ruolo importante». Lo ha detto - secondo quanto riportato dai media belgi - il capitano del Belgio, Eden Hazard, poche ore dopo la sfida con il Portogallo. Affermazioni che lasciano poco spazio alle speranze dei 'Diavoli rossì di recuperarlo per la partita con l’Italia di venerdì prossimo, valida per i quarti di finale di Euro 2020.

