Euro 2020: protagonisti sugli spalti, la curiosa storia del tifoso svizzero

Colorati, sorridenti, agguerriti, innamorati della propria nazione. Il ritorno dei tifosi sugli spalti rappresenta una delle "conquiste" di Euro 2020, al di là della possibilità di una maggiore diffusione del contagio da coronavirus dovuta agli spostamenti dei supporter fra uno stato europeo e l'altro.

Il caso più emblematico tra i tanti volti già diventati celebri rappresenta quello di Luca Loutenbach, tifoso elvetico, trasformatosi in dieci minuti, tanto è bastato agli uomini di Petkovic per riacciuffare la Francia nel finale degli ottavi, dallo stato di depressione a quello di euforia.

Luca, già presente nelle due sfide disputate a Baku dalla sua Svizzera (contro Galles e Turchia) è stato rintracciato da una televisione locale dopo il suo cambio "mood" che in poche ore ha fatto il giro del mondo.

In segno di riconoscenza per la sua infinita passione, la compagnia aerea Swiss Air gli ha offerto un biglietto per il quarto di finale contro la Spagna che si giocherà in Russia.

Al contempo l'Ufficio Del Turismo svizzero gli ha offerto una vacanza gratuita alla fine dell’Europeo, per una destinazione a sua scelta.

Che dire? Comunque andrà la sfida contro le furie rosse di Luis Enrique Luca potrà ritenersi soddisfato di questa esperienza.

